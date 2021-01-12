جبالى وأبوهميلة ودراج ومدينة يترشحون لرئاسة مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني...

تقدم كل من النواب المستشار حنفي جبالي ومحمد صلاح أبوهميلة وأحمد عبدالحكيم يوسف دراج ومحمد مدينة للترشح على منصب رئيس مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني. وأعلنت رئيس الجلسة الافتتاحية فريدة الشوباشي فتح باب الترشح وتقدم النواب للترشح بناء على قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية. كما شكلت رئيس الجلسة لجنة للإشراف على إجراء انتخاب رئيس المجلس للفصل التشريعي الثاني، مؤكدة أن هذه اللجنة تضم مجموعة من النواب ممثلين عن مختلف الأحزاب داخل المجلس.

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