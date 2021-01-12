هشام طلعت مصطفى يشهد توقيع بروتوكول مع وزارة الصحة وتحيا مصر
وأكد هشام طلعت مصطفى، أن توقيع برتوكول التعاون يأتي من منطلق دعم التكاتف بين جميع المؤسسات الوطنية وفي اطار إيمان مجموعة طلعت مصطفى بالمسئولية الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع.
اسهامات هشام طلعت مصطفى في مواجهة كورونا
وجه هشام طلعت مصطفى، الشكر للدكتورة هالة زايد على جهودها الضخمة التي تبذلها منذ بداية أزمة كورونا، وكافة الاجهزة والمؤسسات المعنية ، وعلى رأسها صندوق تحيا مصر برئاسة اللواء محمد أمين ، على مجهوداته الضخمة في حل كثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع ويرتقي به، وكافة وسائل الاعلام التي تقوم بدور بارز في توعية المواطنين وتنويرهم بمخاطر هذه الجائحة غير المسبوقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هشام طلعت مصطفى يعلن عن تحمله تكاليف لقاح ضد فيروس كورونا لـ 2 مليون مواطن.. فيديو وصور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.