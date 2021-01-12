أولى رحلات الطيران القطري تصل مطار برج العرب الخميس المقبل

كشف مصادر مطلعة بوزارة الطيران، أن أولى الرحلات القطرية ستصل إلى مطار برج العرب، الخميس المقبل، علي متنها بعثة المنتخب القطري المشارك في بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي ستنطلق غدا الأربعاء وتستمر حتي ال 31 يناير الجاري.

وأوضحت المصادر، أن لوائح المشاركة في بطولات كأس العالم تشترط السماح للمنتخبات المشاركة في البطولة الهبوط برحلتهم في البلد المستضيف للتنظيم، وهو ما تم أتباعه تزامنا مع مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا وتزامنت مع تعليق حركة الطيران بين الدولتين.

وأشارت المصادر أن هبوط طائرة المنتخب القطري بمطار برج العرب يرجع بسبب اختيار المدينة لاستضافة مبارايات المجموعة التي يقع بها المنتخب القطري.

وكان الدكتور أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، أكد فتح المجال الجوي المصري أمام الطيران القطري للعبور من خلال الأجواء المصرية، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد إعلان رفع الحظر الجوي علي الطيران القطري، الذي استمر لمدة ثلاث سنوات.

وقال أشرف نوير، إن سلطة الطيران المدني المصرية وافقت على الطلبات المقدمة من سلطات الدوحة للسماح للطائرات القطرية بعبور الأجواء المصرية، موضحًا أنه بالفعل تم السماح فجر اليوم لأول طائرة قطرية بعبور الأجواء المصرية بعد قرار رفع الحظر.

وبموجب قرار رفع الحظر يحق لشركات الطيران القطري باستئناف الرحلات مع مصر، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لذلك أو تتقدم السلطات القطرية لاعادة استئناف رحلاتها إلي القاهرة، ولكن ما تم هو السماح بعبور الأجواء فقط.

تجدر الإشارة إلى أن دول الرباعي العربي " السعودية والإمارات والبحرين، مصر، قطعت العلاقات مع قطر في يونيو 2017، بسبب تدخلاتها في الشئوون الرباعي العربي الداخلية وتورطها أيضا في دعم عمليات إرهابية، وكان من بين تلك الأزمة منع مرور الطيران القطري في أجواء الدول الأربع، ما اضطرها للاعتماد على المجال الجوي الإيراني والتركي لتسيير الرحلات الجوية بعيدًا عن أجواء دول المقاطعة لها.