سعفان يسلم 57 عقد عمل و6 كراسي متحركة و10 ماكينات خياطة لذوي الإعاقة

أطلق وزير القوي العاملة محمد سعفان ، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل ذوي القدرات في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة.

وقام الوزير بإطلاق المرحلة الثانية للبرنامج الثاني الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 80 متدربًا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعزت عمران القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية .

كما قام الوزير بتسليم 57 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، فضلا عن 6 كراسي متحركة ، و 10 ماكينات خياطة لذوي الإعاقة، كما كرّم 3 شركات وفرت فرص العمل بمنحهم شهادات تقدير، مقدمًا لها أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، لتوفيرها فرص عمل حقيقية ولائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

وكرّم وزير القوى العاملة، فريق عمل المبادرة من بعض العاملين بالمديرية، بمنحهم شهادات تقدير إسهاما وتقديرًا لدورهم المتميز في الإشراف على تنفيذ المبادرة ، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة من المتدربين لأبناء المحافظة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة.

وقال سعفان، إن الوزارة أطلقت المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن الوزارة أطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأكد الوزير حرص الوزارة علي استمرار عقد المبادرة في محافظات مصر، لتكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي من حين لآخر مع أصحاب الهمم والعزيمة لنشهد معهم الإصرار والتحدي والقدرة على العطاء.

وقال: إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت حتى الآن 18 برنامجًا من مبادرة "مصر بكم أجمل" في 6 محافظات بإجمالي 893 شابا من مختلف الإعاقات، وتم توفير 623 فرصة عمل ، وذلك بعد تدريبهم علي متطلبات سوق العمل وكيفية التغلب علي صعوبات العمل وإدارة الوقت وتشريعات العمل ، وأحكام السلامة والصحة المهنية ، فضلا عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، كما تم تدريبهم علي كيفية إقامة مشروع ومناقشة أفكار مشروعات بلغت 270 فكرة مختلفة .

وأشار الوزير، إلى أن المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

وكان الوزير قد رحب فى بداية الاحتفالية بالحضور من أبناء الوطن من العمالة غير المنتظمة ، وذوى القدرات الخاصة ، وفريق عمل مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ، ومسئولي الشركات والمصانع ، مؤكدًا على أن المجهود الذي قام به فريق العمل بالمديرية إنما يؤكد إهتمام الدولة المصرية وليست وزارة القوى العاملة وحسب بالفئات الأكثر إحتياجًا فى مصر ، ومنها العمالة غير المنتظمة وذوى القدرات الخاصة .

وقال الوزير : مرت فترة تجمدت فيها نشاط مبادرة "مصر بكم أجمل" بسبب جائحة كورونا ، جاءت بعد فترة كانت تلك المبادرة فى عام 2019 فى قمة توهجها ، بعمل زيارات للعديد من المحافظات وبدء المبادرات بها ، مما أكد ضرورة الإهتمام بتلك الفئة من أبنائنا من ذوى القدرات ، وأهمية حمايتها من ظروف الحياة التى يعيشون فيها .

ونوه الوزير ، إلى ان العمل على المبادرة بدأ التخطيط له منذ عام 2016 ، وتم ترجمته على أرض الواقع بإطلاق تلك المبادرة فى عام 2018 ، بهدف تغطية احتياجات تلك الفئة ، من تدريب وفرص عمل وبعض المشروعات الصغيرة فى مجال ريادة الأعمال .

وشدد الوزير على ما يتم من استغلال سئ لتلك المبادرات التى يتم إطلاقها لحماية ورعاية الفئات الأكثر إحتياجًا من بعض المغرضين أعداء الوطن ، من حيث الإعلان عن تسجيل للعمالة غير المنتظمة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنواعها ، للحصول على المنحة الرئاسية التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها للعمالة غير المنتظمة، هذه المحاولات إنما تدل على أن هناك العديد من المحاولات للنيل من هذا الوطن ومواطنيه.

وحذر الوزير من الانسياق خلف تلك المواقع وعدم الدخول عليها ، مشيرا إلي أن المواقع الرسمية سواء التابعة لوزارة القوى العاملة أو لرئاسة مجلس الوزراء هى المواقع التى يجب ان يتم متابعتها والإطلاع على ما ينشر فيها، وما غير ذلك فهى مواقع مشبوهة لا يجب الدخول عليها ، حرصًا على المواطنين وضمان سرية بياناتهم ، لافتا إلي أن أى مبادرة سيتم إطلاقها لرعاية تلك الفئات سيتم الإعلان عنها على المواقع الرسمية التى تم الإشارة إليها .

وأكد الوزير أن الدولة المصرية متمثلة فى قيادتها السياسية تولى إهتمامًا كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة ، ظهرت فى المنحة الرئاسية التى وجه الرئيس بصرفها لتلك الفئة فى المرحلة الأولى منها ، واستمرارها لمرحلة أخري ، بهدف دعم وحماية ورعاية تلك الفئة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم ، بما يؤكد على دعم الدولة لأبنائها فى جميع الظروف .

وقال الوزير: إن احتفالية اليوم ، إنما تم إعدادها بهدف إدخال السرور والسعادة على قلوب أبنائنا من العمالة غير المنتظمة وذوى القدرات الخاصة ، معربا عن تمنياته أن يكون 2021 عاما للخير والسعادة على مصر والعالم أجمع ، داعيًا الله بزوال تلك الجائحة ، حتى نعود لوضعنا الطبيعي مرة أخري ونزيد من الإنتاجية ونرفع راية مصر عالية خفاقة رغم انف الحاقدين .

من جانبه قدم أحمد جابر وكيل مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ، الشكر والتقدير للقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس السيسي ، على مبادرته التى تجوب الجمهورية كلها ، ومنها مبادرة "مصر بكم أجمل" التى أطلقتها الوزارة ، للاستفادة من الطاقات الكبيرة من أبناء الوطن من ذوى القدرات وإعادتهم ليكونوا جزءًا من عجلة التنمية والإنتاج .