وائل عباس يسرق مقالا من يوتيوب.. و"المنصة" تعتذر بعد شكوى من متابعيها

نشر الصحفى أحمد زكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر تغريدة أعلن فيها عن اعتذار موقع "المنصة" عن مقال كتبه الصحفى وائل عباس اغتال فيه حقوق الملكية الفكرية.

وكتب أحمد زكى قائلًا: "وصلت للمنصة أمس شكوى من أحد القراء أن المقال المنشور بعنوان: قفزة ماو تسي تونج والإصلاح الجريء بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني 2017 للصحفي المساهم وائل عباس، وهو أحد الكتاب المتعاونين من الخارج مع المنصة، منتحَل من فيلم وثائقي مرفوع على يوتيوب".

وأضاف أحمد زكى:"المقال منتحَل من فيلم وثائقي مرفوع على يوتيوب بتاريخ 30 مايو/آيار 2012 بعنوان: ماو تسي تونج ..المجاعة الكبرى.

بعد إجراء تدقيق تحريري؛ اكتشفنا بالفعل انتحال المقال بالكامل من التعليق الصوتي للوثائقي بنفس ترتيب الفقرات والبناء المعلوماتي الوارد فيه، دون أية إشارة داخل النص إلى هذا".

وعلق :"الفيلم كمصدر، بخلاف أن الاعتماد على مصدر خارجي، مقال مثلًا، يجب أن 1) يوضح ذلك داخل النص، و2) أن يُكتب المقتطف بين أقواس، و3) ألا ينتحل فكرة المصدر الأصلي في المقتطَف ليصبح مجرد اختصار للفكرة، وغير ذلك من التقاليد الصحفية التي نعتمدها في المنصة، وهو ما لم يحدث في حالة هذا المقال".

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وإستكمل زكى :"وبناء على ذلك؛فإن المنصة:"تعتذر لقرائها على نشر مقال منتحل بالكامل ،تحذف هذا المقال، مع التنويه بما حدث على نفس الرابط، بعد حذف النص المنتحَل ،تعطّل الوصول مؤقتًا إلى مقالاتٍ للكاتب، لإجراء تدقيق تحريري أوسع، على أن تُتيح النصوص المدقَقة مرة أخرى عند الانتهاء من المراجعة".