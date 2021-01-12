فى اتصال هاتفى.. شكرى يدعو نظيره الكرواتى لزيادة استثمارات بلاده فى مصر

جدة - نرمين السيد - تلقىَ سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الكرواتى "جوردان جريليش رادمان"، حيث تناول الاتصال سُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن، وكذا التباحُث حول عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المُتبادل للبلديّن.





وفى تصريح للسفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزيريّن أشادا بالعلاقات الطيبة التى تجمع البلدين، كما أعربا عن أهمية مواصلة العمل على تطوير العلاقات على صعيد مجالات التعاون الثنائى المختلفة، وذلك بالإضافة إلى الاستمرار فى التنسيق المشترك بالمحافل الدولية بما يحقق مصالح ورؤى الدولتين. وأضاف أن الوزير سامح شكرى أشار إلى اهتمام مصر بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، علاوة على أهمية زيادة حجم التجارة البينية، كما أكد على دعوة الجانب الكرواتى لزيادة الاستثمارات فى مصر، خاصة فى ظل التطور الذى يشهده مناخ الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة.

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