صور.. وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون لتوفير لقاحات كورونا لـ 2 مليون مواطن

جدة - نرمين السيد - ووقع البروتوكول، كل من وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، من جانب وزارة الصحة والسكان، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدور رجال الأعمال الوطنيين أصحاب المشروعات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة، الذين لم يدخروا جهدًا أو مالًا لدعم الشعب المصرى فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مثل تلك الأزمات تظهر المعدن الأصيل لأبناء الشعب المصرى فى الوقوف بجانب وطنهم.

وأوضحت الوزيرة، أن صندوق تحيا مصر هو الذراع الأساسى لتوفير لقاحات فيروس كورونا وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لما له من دور هام فى الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

كما توجهت الوزيرة بالشكر لمجموعة هشام طلعت مصطفى وصندوق تحيا مصر لاستيعابه كافة التحديات التى تواجه المجتمع المصرى خلال إدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال إتاحة اللقاحات لكافة فئات الشعب المصرى وعدالة التوزيع، مشيدة بتضامن كافة فئات المجتمع المصرى الذى يساهم فى قدرة مصر على عبور تلك الأزمة والتغلب عليها.

ومن جانبه، أكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، أن الصندوق تلقى تبرعات بقيمة 160 مليون جنيه حتى الآن، بالإضافة إلى مساهمة مجموعة شركات طلعت مصطفى اليوم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ "توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد لغير القادرين"، مشيرًا إلى تكثيف الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال الشراكة المستمرة مع رجال الأعمال والمؤسسات داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أن صندوق تحيا مصر، لعب دورًا كبيرًا فى دعم القطاع الصحى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى التنسيق الدائم مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد لتوفير جميع احتياجات الأطقم الطبية خاصة بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، بالإضافة إلى دور الصندوق فى توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية خلال الجائحة وكذلك مرضى الفشل الكلوى والأطفال المبتسرين بالحضانات.

كما لفت إلى أن الصندوق دشن حملة توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، لافتًا إلى أنه تم تخصيص رقم الحساب (037037 – مواجهة الكوارث والأزمات) فى كل البنوك المصرية، لتلقى التبرعات والمشاركة فى مبادرة توفير اللقاح لغير القادرين، كما يستقبل الصندوق المساهمات من خارج مصر عبر موقعه الإلكترونى tahyamisrfund.org من خلال البطاقات الائتمان سواء كانت ( Credit Card) أم (Debit Card).

وأشار إلى أن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لغير القادرين على قمة أولويات الصندوق، لافتا إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا، شارك الصندوق فى مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، و نجح فى توفير 1.000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 60 ألف كمامة) - N95 Kn95 (، 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1.000 كاشف للفيروس.

ومن جانبه أكد هشام طلعت مصطفى، أن توقيع برتوكول التعاون يأتى من منطلق دعم التكاتف بين جميع المؤسسات الوطنية، وفى اطار إيمان مجموعة طلعت مصطفى بالمسئولية الاجتماعية ودورها فى خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن جائحة كورونا هى من أهم التحديات التى واجهت العالم كله فى العصر الحديث لما نتج عنها من خسائر بشرية ضخمة واضرار اقتصادية جمة، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من التعامل بحرفية شديدة مع هذا التحدى الصعب بفضل القرارات الحكيمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووجه هشام طلعت مصطفى، الشكر للدكتورة هالة زايد على جهودها الضخمة التى تبذلها منذ بداية أزمة كورونا، وكافة الأجهزة والمؤسسات المعنية، وعلى رأسها صندوق تحيا مصر برئاسة محمد أمين، على مجهوداته الضخمة فى حل كثير من المشاكل التى يعانى منها المجتمع ويرتقى به، وكافة وسائل الإعلام التى تقوم بدور بارز فى توعية المواطنين وتنويرهم بمخاطر هذه الجائحة غير المسبوقة.