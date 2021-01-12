أعضاء النواب يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس البرلمان.. والجبالى الأقرب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة الكاتبة فريدة الشوباشى، حيث أعلن 4 نواب ترشحهم لمنصب رئيس مجلس النواب، وهم المستشار حنفى الجبالى، اللواء صلاح أبو هميلة، الدكتور أحمد دراج، والنائب محمد مدينة.

ومنحت إدارة الجلسة لكل مرشح مدة للحديث عن نفسه وعرض سيرته الذاتية أمام أعضاء المجلس قبيل بدء عملية التصويت.

جاء ذلك بعدما انتهى أعضاء مجلس النواب المنتخبين بنظام القائمة والفردى والمعينين، من أداء اليمين الدستورية، فى الجلسة الافتتاحية للمجلس، والتى تترأسها الكتابة فريدة الشوباشى.

وتنص المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

يشار إلى أن المستشار حنفى الجبالى، هو الأقرب للفوز بالمنصب، لاسيما بعد مغادرة الدكتور على عبد العال، مقر المجلس، عقب أداء اليمين الدستورية.