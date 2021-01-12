صور.. 1.6 مليون سيدة تلقوا الخدمة الطبية بمبادرة دعم صحة المرأة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدى، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة أكثر من 1.6 مليون سيدة بمحافظة الشرقية حتى الآن.





وأوضح وكيل الوزارة بأن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد 1.671.105 سيدة بالمحافظ حتى الآن، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية تأتى ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية.

وتستهدف المبادرة الفحص الطبى على جميع السيدات بمدن وقرى محافظة الشرقية، من عمر 18 فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة "من 18 : 25 عام، ومن 25 : 35 عام، وأكثر من 35 عام" ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبى والفحص، من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلى بيانات، ورائدات ريفيات".

وأشار إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجى، مضيفا أنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

كما تم التأكيد على الفرق الطبية بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع إتباع معايير مكافحة العدوى، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد على المترددات بإرتداء الكمامات، حرصا على صحة وسلامة الفريق الطبى والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.