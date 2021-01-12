عاجل.. السيسى يتابع مخطط المشروع القومى لتطوير القرى ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية المحلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء مهندس أشرف حسنى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتطوير مشروع 1500 قرية.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذى للمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى على مستوى الجمهورية فى إطار مبادرة حياة كريمة". ووجه الرئيس، بالتواصل المباشر مع الأهالى والمواطنين من سكان المرحلة الأولى للمشروع، والتى تضم 1500 قرية على مستوى لجمهورية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم، وهو الأمر الذى سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعالية وتركيزا. كما وجه الرئيس، بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإدارى للخدمات الحكومية داخل المراكز والقرى المستهدفة على نحو حديث ومجمع تسهيلا على المواطنين، مع ربطها إلكترونيا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث ما سيتم تطبيقه من ميكنة ورقمنة وتحديث بالجهاز الحكومى للدولة. وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع القومى لرفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال المحاور التى تستهدف النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحى وتبطين الترع والطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمى الذى سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية وغيرها، مع توضيح دور ومسؤولية جميع الأجهزة المعنية المشتركة فى تنفيذ خطوات المشروع، والإطار الزمنى التنفيذى المحدد.

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