أنت أقوى من المخدرات " لصندوق مكافحة الإدمان أكثر الحملات القومية تأثيرا للشباب ضمن استطلاع كلية إعلام جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تكرم مدير"صندوق مكافحة الإدمان" وتهديه درع كلية الإعلام تقديراً لمجهودات الصندوق فى حملات التوعية ومواجهة تعاطى المخدرات

"عمرو عثمان" : 35 مليون متفاعل مع حملة " أنت أقوى من المخدرات " على وسائل التواصل الاجتماعى على مدار عام

كلية الإعلام : حملة " أنت أقوى من المخدرات" أصحبت تدرس كنموذج اجتماعى داخل الكلية

حظى شعار الحملة القومية لمكافحة المخدرات " أنت أقوى من المخدرات " التى أطلقها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق ،الأكثر تأثيرا لدى الشباب على مدار 2020 ضمن البحث الذى أجرته كلية الاعلام جامعة القاهرة على 1797 مفردة من مختلف الأعمار بالمحافظات المختلفة من خلال المقابلات الشخصية ،وتحت إشراف 32 من أعضاء هيئة التدريس ، وتبين أن شعار الحملة ضمن أكثر الحملات التى حققت نجاحات كبيرة بما له من تأثير على الشباب فى التوعية بأضرار الإدمان ، حيث تم الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة خلال الفترة الماضية للمشاركة فى حملات الصندوق التوعوية ، وأخرها مشاركة البطل الرائد أحمد عبد اللطيف ضابط بقوات الصاعقة المصرية والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمة .

وقامت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة خلال الحفل الذى نظمته الكلية اليوم بإهداء عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى درع الكلية تقديراً لمجهودات الصندوق فى تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدات وحصول شعار حملة " أنت أقوى من المخدرات " ضمن الشعارات الاكثر تأثيرا خلال عام 2020 ، كما ستقوم كلية إعلام جامعة القاهرة بتصميم كتيب يتضمن معلومات عن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وإسهاماته فى إطلاق الحملات التوعية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

كما قامت الدكتورة هويدا مصطفى بإهداء البطل الرائد أحمد عبد اللطيف ضابط بقوات الصاعقة المصرية درع الكلية تقديرا لمشاركة فى حملة" أنت أقوى من المخدرات " والتي حققت نجاحات كبيرة لتوعية الشباب بأضرار المخدرات.

حضر الحفل كل من الدكتور سامى عبد العزيز الخبير الاعلامى وعميد كلية الاعلام الأسبق والدكتورة سلوى العوادلى وكيل كلية الاعلام جامعة القاهرة والدكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بكلية إعلام جامعة القاهرة والدكتور صفوت العالم استاذ بكلية الاعلام والعديد من الشخصيات العامة وممثلو الوزارت والمؤسسات والرائد أحمد عبد اللطيف ضابط بقوات الصاعقة المصرية بطل المرحلة الاخيرة لحملة "أنت أقوى من المخدرات " والذى أصيب فى مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه.

و استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،آليات تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات ،من خلال عدة محاور منها الوقاية الأولية والاكتشاف المبكر والعلاج وإعادة التأهيل والتوعية ،لافتا الى انه تم الاستعانة بالعديد من الشخصيات المؤثرة " شخصيات فنية ورياضية " للمشاركة فى حملات التوعية ضد مخاطر الإدمان، باعتبار قضية مكافحة تعاطى المخدرات قضية قومية لحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان كما أن حملة "أنت اقوى من المخدرات" حققت تفاعل كبير بمراحلها السابقة سواء المستوى المحلى أو الدولى، فعلى المستوى المحلى تفاعل مع المرحلة الاخيرة على مدار العام الماضى فقط ما يقرب من 35 مليون متفاعل على وسائل التواصل وعلى المستوى الدولى اعتبرتها العديد من المنظمات الدولية نموذجاً لحملات مكافحة المخدرات ووصفتها وزارة الأمن العام بالصين بأنها إحدى الحملات الملهمة لمكافحة الإدمان وترجمتها للغة الصينية، وأشادت بها وسائل الإعلام العالمية وخصصوا فقرات لإلقاء الضوء عليها بالاضافة إلى مردود الحملة على أرض الواقع حيث ارتفع أعداد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة تخطت 400% وساعدت الحملة العديد من مرضى الإدمان للتقدم للعلاج.

من جانبها أوضحت الدكتورة سلوى العوادلى وكيل كلية الاعلام جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب جامعة القاهرة أن حملة " أنت أقوى من المخدرات" أصحبت تتخذ كنموذج اجتماعى وتدريسها كنموذج اجتماعى داخل الكلية لما حققته من نجاحات كبيرة لتوعية الشباب بأضرار تعاطى المخدرات وأن الحملات الإعلامية يجب أن تكون فكرتها واضحة لتحقيق الهدف المستهدف منها.