ويبنار.. الأمان الرقمي للصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي

تنظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين IFJ ملتقي رقمي بعنوان " كيف تتعامل كصحفي مع وسائل التواصل الإجتماعي بشكل أكثر أمانا" . تقدم الويبنار الزميلة نهى لملوم مدرب السلامة المهنية والأمان الرقمي بالإتحاد الدولي للصحفيين من الساعة 4 الي الساعة 6 مساء يوم الجمعة 15 يناير 2021 يتضمن" الويبنار" - الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا. - وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية. - التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التى يحتاجها الصحفي في عمله. - الحماية من البرمجيات الخبيثة يجيب "الويبنار" على الأسئلة التالية : 1/ كيف تتعامل مع الفيس بوك كصحفي بشكل آمن 2/كيف تؤمن حسابك على الفيس بوك 3/كيف يمكن أن يساعدك الفيس بوك فى عملك الصحفي 4/محاذير لا يجب أن تقع فيها خلال تواجدك على الفيس بوك 5/كيف تتحقق من صحة ما يتداول على منصة الفيس بوك 6/كيف تتعامل مع واتساب وتتفادى أفخاخ التصيد الإلكتروني والهاكينج " 7/هل هناك بدائل لتطبيقات أكثر امانًا 8/كيف تفعل وسائل الأمان على واتساب لحماية حسابك وبياناتك تطبيق عملي بنهاية الورشة . يرجي التسجيل لحضور الويبنار من هذا الرابط : https://forms.gle/kkLLCKJW5L7ztEk97

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