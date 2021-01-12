الشوباشى: اليوم كان أعلى تمثيل للمرأة فى الحياة النيابية وأحيى الجيش الأبيض

وتمنت التوفيق والسداد لكل الأعضاء فى أداء المهمة الموكولة إليهم فى المرحلة الراهنة، مشيدة بنجاح الدولة فى تنظيم العملية الانتخابية سواء النواب أو الشيوخ فى وقت وظروف صعبة.
وأكدت الشوباشى أن مصر من الدولة القليلة فى العالم التى أدارت العملية الانتخابية بجرأة، موجهة الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، والقوات المسلحة، والشرطة المدنية، على دورهم فى إنجاح الاستحقاقات الدستورية.
كما توجهت فريدة الشوباشى، بالشكر للمستشار الراحل، لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على الدور الذى قام به.
وفى كلمتها حرصت رئيس الجلسة الافتتاحية على توجيه الشكر لجيش مصر الأبيض الذى قدموا التضحيات فى مواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتوجهت النائبة بالشكر للقيادة السياسية على دعم المرأة، قائلة: "أعلى تمثيل للمرأة طوال الحياة النيابية، ووجودى فى هذا المكان رئيسا للجلسة خير شاهد".
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