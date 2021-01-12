النشرة المرورية : محور النصر بديلا عن صلاح سالم

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، الذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام بمحور أبو قير عند منطقة كفر عبده، أما محافظة الغربية فتشهد أحجام متفرقة فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وذكر أن محافظة الدقهلية شهدت ظهور بعض الكثافات بشارع المشاية للقادم من منطقة طلخا للمتجه إلى مديرية أمن الدقهلية كما انحسرت الأحجام بمحافظة بورسعيد فى شارع سعد زغلول للمتجه إلى ميدان المنشية.

وتابع :"أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر من المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، بكافة الطرق والمحاور".

وأشار صابر، إلى أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد بعض أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى الأوتوستراد، وأعلى مناطق المرج، وأعلى البساتين.

ونوه إلى أن اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، وجه بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وطالب صابر بتجنب محور صلاح سالم، يشهد بعض الأحجام نتيجة وجود أعمال توسعة وتطوير بمحور الفردوس، وكذلك القادم من حديقة الأزهر ومتجه لأعلى كوبرى السيدة عائشة، بسبب تنفيذ بعض قرارات الإزالة بالمناطق المحيطة، ناصحا باستخدام محور النصر بديلا عنه فى هذا التوقيت.