أحمد إيهاب : لا يصح استخدام حقوق الإنسان كذريعة للضغط أو الابتزاز السياسى

جدة - نرمين السيد - أكد السفير أحمد إيهاب، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والأمين العام للجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أنه لا يجب استخدام حقوق الإنسان كذريعة للابتزاز السياسى أو للتوظيف السياسى ضد دول لخدمة أغراض قد لا تكون لها علاقة بحقوق الإنسان من الأساس.





وخلال مؤتمر صحفى بمناسبة ختام جلسات الاستماع حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قال السفير أحمد إيهاب، إن حقوق الإنسان ليست آلية أو زر يتم الضغط عليه، وإنما الأمر يتوقف على المجتمعات ودرجة نموها، وسياقها الإقليمى والدولى، كما يعتمد على كثير من المعطيات، مثل مدى استقرار الدول والبنية التشريعية لها.

وأضاف السفير أحمد إيهاب، أن جميع الدول يتم مراجعتها فى الاستعراض الدولى للأمم المتحدة، والجميع يتم مراجعته من قبل اللجان الدائمة، والجميع يتلقى توصيات، وكما أن الجميع لديه نقاط قوة، فلديهم أيضًا نقاط ضعف، مشددًا على أنه لا يجب استخدام حقوق الإنسان كذريعة ضغط أو ابتزاز سياسى.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، أن التطبيق والتنفيذ على أرض الوقع هو الفيصل فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى يجرى مناقشتها حاليًا، مؤكدًا أن ذلك هو الهدف الرئيسى من إعداد هذه الاستراتيجية.

وخلال مؤتمر صحفى، اليوم الثلاثاء، أوضح أن أولويات التنفيذ لخطوط الاستراتيجية ستتضح من خلال التطبيق العملى، وأنها ستعمل طوال ذلك على الاستفادة من اسهامات المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى والمتخصصين والأكاديميين بصورة دائمة، وأنه سيتم تقييم الموقف بصفة دورية.

وعلى مدار ثلاث أيام مضت، ناقشت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من يوم 10 حتى 12 يناير الجارى.