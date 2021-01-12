بدء فرز صناديق اقتراع انتخاب رئيس مجلس النواب 

جدة - نرمين السيد - انتهت عملية التصويت لانتخاب رئيس مجلس النواب، والتى يتنافس عليها 4 مرشحين هم المستشار حنفى الجبالى، محمد مدينة، أحمد دراج، وصلاح أبو هميلة، حيث حيث بدأت عملية فرز صناديق الاقتراع.





وتشير التوقعات إلى اقتراب المستشار حنفى الجبالى، من حسم المقعد، بعد توافق القوى السياسية على اختياره فى وقت سابق.

وبدأت اللجنة المشرفة على الانتخابات عمليات فرز الأصوات، استعدادا لإعلان الفائز، ليتولى بعدها مباشرة مهامه، وانتهاء رئاسة الكاتبة فريدة الشوباشى للجلسة الافتتاحية، ويدعو فورا لانتخاب وكيلى المجلس.

يشار إلى أن المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت طريقة انتخاب رئيس المجلس: ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعى، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنا. وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب.

وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية، أو أكثر، بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.

وشهدت الجلسة الأولى التى تترأسها الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، فضلا عن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين وصولا إلى إعلان النتائج النهائية لكل مرحلة.

كما شهدت الجلسة أداء اليمين الدستورية لكل النواب على مرحلتين.