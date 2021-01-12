السيسي يوجه بإدراج التوزيع الإداري لمقار الخدمات الحكومية بمشروع تطوير الريف 

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجموعة الوزارية المختصة والمسؤولين عن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة".

وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه بالتواصل المباشر مع المواطنين من اهالى المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم ١٥٠٠ قرية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع، والوقوف على متطلبات المواطنين الفعلية والاستماع لآرائهم تجاه تطوير مناطقهم.

ووجه بأن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري لمقار الخدمات الحكومية داخل المحافظات والقرى على نحو مُجمع تسهيلًا على المواطنين، وربطها إلكترونيًا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث الخدمات والميكنة التى سيطبقها الجهاز الحكومي للدولة.

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