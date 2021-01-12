مترو الأنفاق: استمرار تطبيق الغرامة على مخالفي ارتداء الكمامة  

أعلنت شركة مترو الأنفاق عن استمرارها في تطبيق الغرامة الفورية، وقدرها 50 جنيهًا على المخالفين لارتداء الكمامة داخل محطات مترو الأنفاق، مؤكدا أنه لا بد من ارتداء الكمامة أيضًا داخل قطارات المترو حتى لا يتعرض الراكب إلى الغرامة الفورية.

وأوضحت الشركة، أنه يتم شن حملات انضباطية مكثفة لضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامة ودفع الغرامة الفورية، وأضافت شركة المترو أنه تم توزيع عمال على مداخل المحطات للتنبيه على جمهور الركاب ومنع دخوله دون ارتداء الكمامة وذلك بالتنسيق مع شرطة المترو.

كما يتم التعامل السريع مع أى زحام أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات من خلال الدفع بعدد أكبر من الصرافين أوقات الزحام والذروة الصباحية والمسائية.

وأعلنت شركة مترو الأنفاق عن توفير كمامات بمنافذ صرف التذاكر في خطوط المترو الثلاثة، مؤكدا أن سعر الكمامة 3 جنيهات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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