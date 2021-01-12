الوطنية للإعلام تكشف عن القناة الناقلة لافتتاح بطولة العالم لكرة اليد

تنقل غدا قناة أون تايم سبورت ٣، افتتاح الحدث الرياضي العالمي بطولة كأس العالم لكرة اليد، كما تذيع مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب تشيلى.
وقد أنهت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين وبالتعاون مع المجموعه المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، كافه استعداداتها من كاميرات وسيارات البث وكافة أطقم العمل لتغطية تلك الاحتفالية الرياضية العالمية المقامة على أرض مصر ونقل كافه مباريات البطولة.
وتنقل قناة أون تايم سبورت 3، مساء غدا الأربعاء احتفالية افتتاح البطولة ويعقبها اذاعة المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر، في مواجهة منتخب تشيلي ويقدم التعليق وتحليل كافة مباريات البطولة نخبة من المعلقين والمتخصصين فى كرة اليد لتقديم مشاهدة ممتعة ومتميزة للمشاهدين عبر قناة أون تايم سبورت ٣.
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