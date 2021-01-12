حنفى الجبالى يعلن ترشحه لرئاسة برلمان2021 رسميًا.. وتحيا مصر ينشر السيرة الذاتية

أعلن المستشار حنفى الجبالى، عضو مجلس النواب، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق، ترشحه لرئاسة مجلس النواب2021، خلال الفصل التشريعى الثانى.

وكان حزب مستقبل وطن، قد استقر على اختيار هيئة مكتب البرلمان، والتى جاءت باختيار المسشار حنفى الجبالى، رئيسًا لمجلس النواب، والنائبين أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين على منصب الوكيل، ونرصد فى التقرير التالى السيرة الذاتية للمستشار حنفى الجبالى.

وكان المستشار حنفى الجبالى، عضو مجلس النواب، مرشحًا عن القائمة الوطنية من أجل مصر، عن حزب مستقبل وطن، واشتهر من موقعه القضائى بأحكامه فى قضايا مهمة شغلت الرأى العام، وترأس لفترة المحكمة الدستورية العليا، وزكاه الحزب اليوم، لرئاسة مجلس النواب، خلال الفصل التشريعى الثانى، خلفًا للدكتور على عبدالعال.

المستشار حنفى الجبالى يقترب من رئاسة مجلس النواب

واقترب عضو مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، من رئاسة المجلس، بعد التوافق عليه ليكون الرئيس رقم 51 لمجلس النواب، وأول رئيس محكمة يشغل رئاسة البرلمان في تاريخ مصر الطويل مع التشريع والقضاء.

المستشار حنفى الجبالى.. ننشر السيرة الذاتية

وولد المستشار حنفى على الجبالى، عضو مجلس النواب، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق، فى 14 يوليو 1949، حيث يبلغ 71 سنة، وهو حاصل على دبلوم الدرسات العليا فى القانون الجنائي من كلية الحقوق، بجامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا عام 1977، ثم أكمل تعليمه في جامعة عين شمس وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.

عمله فى القضاء

وبدأ المستشار حنفى الجبالى، عمله القضائي، وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، الذي تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد، ثم اختير للانضمام للمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001، ثم رئيسًا للمحكمة بالإجماع خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى يونيو 2018، حتى بلوغه سن التقاعد عام 2019.

الظهور الإعلامي

كعادة أغلب القضاة، كان الظهور الإعلامي لجبالي طوال حياته العملية قليلا، إلا في أضيق الحدود، لعل أبرزها ظهوره فى حوار تليفزيوني، فبراير 2019، قال فيه إن "المحكمة الدستورية لا تنظر لمن الخصم أو المختصم، وأن أكثر من نصف أحكام المحكمة صدرت ضد الحكومة."

نشاطه العلمى

كما كان له نشاط علمي واسع يتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، ومشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، نُشرت في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، كما اختير لعدة سنوات أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

ومن أبرز مؤلفات جبالي: "المسئولية عن القوانين- دراسة مقارنة"، "الرقابة على دستورية التشريع"،"دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي- مجلة نادي القضاة في مصر"، "دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية"، "أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصرى"

أبرز الأحكام

أصدر الجبالي إبان عمله بالمحكمة الدستورية العليا -وشارك في إصدار- عدة أحكام هامة محل اهتمام الرأي العام، من بينها الحكم الصادر برئاسة المستشار أنور العاصي، في مارس 2015، ببطلان المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو الحكم الذي أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية آنذاك، حيث كان الجبالي عضوا بالهيئة مُصدرة الحكم.

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وفي مارس 2018، أصدرت الدستورية برئاسة جبالي أشهر أحكامه إبان عمله النائب الأول لرئيس المحكمة، عندما تنحى رئيسها المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقضت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام "المتناقضة" الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، في قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ونقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وكذا عدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية.

كما ترأس في يوليو 2019 إصدار حكم بتأييد منح الرقابة سلطة سحب تراخيص الأفلام حماية للنظام والآداب العامة، وذلك بتأييد دستورية المادة 9 من القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية، والتي تجيز سحب الترخيص السابق إصداره بالعرض إذا طرأت ظروف جديدة، وذلك في القضية المحالة من محكمة القضاء الإداري عام 2014 الخاصة بوقف عرض فيلم "حلاوة روح" بعد منحه التصريح، والتي كانت محكمة القضاء الإداري قد ارتأت فيها وجود شبهة عدم دستورية في تلك المادة القانونية، وقضت آنذاك بأحقية منتج الفيلم في عرضه.

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وصرح الجبالي، أن "القاضى المصرى شجاع ولا يخشى فى أحكامه إلا الله عز وجل"، موضحا أن حصار المحكمة الدستورية العليا في عهد جماعة الإخوان يمثل ذكرى سيئة للقضاة.