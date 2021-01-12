الدواء: سحب نوعين من المستحضرات الصيدلية بسبب عدم مطابقتهم للمواصفات

أعلنت هيئة الدواء المصرية، بناء على التفتيش الدورى وتحليل معامل الهيئة، سحب التشغيلة رقم " 171117" فقط من مستحضر "ميراج 500 مجم فيال"، والذي يستخدم كمضاد حيوي واسع المفعول لمعالجة الالتهابات الجرثومية التي تصيب البشرة والجلد ، والتشغيلة رقم "20072" من مستحضر "سابوكتيك 600 مجم إف سي تي" الذي يستخدم لمعالجة الأعراض الجانبية الناتجة عن التهاب الأعصاب.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على سوق الدواء، والحفاظ على سلامة ومأمونية وفاعلية وجودة المستحضرات الدوائية.

سبب سحب الأدوية