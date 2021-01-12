وزيرة الصحة: صندوق دوت الخليج هو الذراع الأساسي لتوفير لقاحات فيروس كورونا

شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وصندوق دوت الخليج، والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (مجموعة طلعت مصطفى)، لتوفير لقاح فيروس كورونا لـ ٢ مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم صندوق تحيا مصرلتوفير لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.

ووقع البروتوكول كل من اللواء وائل الساعي، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، من جانب وزارة الصحة والسكان، والعميد تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق دوت الخليج، والسيد هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان. دور رجال الأعمال في أزمة كورونا

وأشادت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بدور رجال الأعمال الوطنيين أصحاب المشروعات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة، الذين لم يدخروا جهدًا أو مالًا لدعم الشعب المصري في مواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن مثل تلك الأزمات تظهر المعدن الأصيل لأبناء الشعب المصري في الوقوف بجانب وطنهم. صندوق دوت الخليج

وأوضحت الوزيرة أن صندوق دوت الخليج هو الذراع الأساسي لتوفير لقاحات فيروس كورونا وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لما له من دور هام في الحماية الاجتماعية وتوفير الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية.

كما توجهت الوزيرة بالشكر لمجموعة هشام طلعت مصطفى وصندوق دوت الخليج لاستيعابه كافة التحديات التي تواجه المجتمع المصري خلال إدارة أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال إتاحة اللقاحات لكافة فئات الشعب المصري وعدالة التوزيع، مشيدة بتضامن كافة فئات المجتمع المصري الذي يساهم في قدرة مصر على عبور تلك الأزمة والتغلب عليها. لقاحات فيروس كورونا

ومن جانبه، أكد العميد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق دوت الخليج، أن الصندوق تلقى تبرعات بقيمة 160 مليون جنيه حتى الآن بالإضافة إلى مساهمة مجموعة شركات طلعت مصطفى اليوم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ "توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد لغير القادرين"، مشيرًا إلى تكثيف الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال الشراكة المستمرة مع رجال الأعمال والمؤسسات داخل وخارج مصر.

وأشار إلى أن صندوق دوت الخليج لعب دورًا كبيرًا في دعم القطاع الصحي منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى التنسيق الدائم مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد لتوفير جميع احتياجات الأطقم الطبية خاصة بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، بالإضافة إلى دور الصندوق في توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية خلال الجائحة وكذلك مرضى الفشل الكلوي والأطفال المبتسرين بالحضانات.

كما لفت إلى أن الصندوق دشن حملة توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، لافتًا إلى أنه تم تخصيص رقم الحساب( 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات) في كل البنوك المصرية، لتلقي التبرعات والمشاركة في مبادرة توفير اللقاح لغير القادرين، كما يستقبل الصندوق المساهمات من خارج مصر عبر موقعه الإلكتروني tahyamisrfund.org من خلال البطاقات الائتمان سواء كانت ( Credit Card) أم (Debit Card). الرعاية الصحية لغير القادرين

وأشار إلى أن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية لغير القادرين على قمة أولويات الصندوق، لافتا إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا، شارك الصندوق في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، و نجح في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 60 ألف كمامة) - N95 Kn95 (، 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.

ومن جانبه أكد هشام طلعت مصطفى أن توقيع برتوكول التعاون يأتي من منطلق دعم التكاتف بين جميع المؤسسات الوطنية، وفي اطار إيمان مجموعة طلعت مصطفى بالمسئولية الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع، لافتًا إلى أن جائحة كورونا هي من أهم التحديات التي واجهت العالم كله في العصر الحديث لما نتج عنها من خسائر بشرية ضخمة واضرار اقتصادية جمة ، مشيراً إلى أن مصر تمكنت من التعامل بحرفية شديدة مع هذا التحدي الصعب بفضل القرارات الحكيمة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ووجه هشام طلعت مصطفى الشكر للدكتورة هالة زايد على جهودها الضخمة التي تبذلها منذ بداية أزمة كورونا، وكافة الأجهزة والمؤسسات المعنية، وعلى رأسها صندوق دوت الخليج برئاسة اللواء محمد أمين ، على مجهوداته الضخمة في حل كثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع ويرتقي به، وكافة وسائل الإعلام التي تقوم بدور بارز في توعية المواطنين وتنويرهم بمخاطر هذه الجائحة غير المسبوقة.