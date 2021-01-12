دوت الخليج يرصد مجموعة من المشاهد التاريخية في الجلسة الافتتاحية

مجموعة من المشاهد التاريخية التي ميزت الجلسة الافتتاحية لأعضاء البرلمان اليوم، واللذين حضروا أحد اللحظات الفارقة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، من افتتاح فصل تشريعي جديد، وحلف اليمين الدستورية، والشروع في انتخاب رئيس جديد للمجلس ووكيلين للنواب. فريدة الشوباشي

عاصر النواب اليوم حدثا فريدا من نوعه، وهو تولي أول أمرأة في تاريخ مجلس النواب، حيث صعدت النائبة فريدة الشوباشي إلى منصة البرلمان بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وقد تولت رئاسة الجلسة الإجرائية على أكمل وجه. وبرزت الشوباشي كوجه نسائي يلخص حالة التمكين التي وصلت إليها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وصلت خلالها إلى مختلف المواقع القيادية في البلاد. شباب واعد

ظهر اليوم أصغر الأعضاء في مجلس النواب بمظهر مشرف وتاريخي، حيث جاور النائب أبانوب عزت وفاطمة سليم، أكبر الأعضاء فريدة الشوباشي على منصة البرلمان، في ترجمة حقيقية لتمكين الشباب ووصولهم إلى سدة أكثر المؤسسات التشريعية عراقة في مصر والمنطقة وإفريقيا. وجاء ظهور سليم وعزت ضمن مشهد تاريخي لمجلس نيابي يأتي معبرا عن الشعب المصري بمختلف أطيافة، سواء المرأة أو الشباب او مختلف الأطياف الممثلة للشارع المصري. الاستعدادات النوعية

جاءت الاستعدادات والتجهيزات التي تولتها الأمانة العامة لمجلس النواب، جزءا ضمن السيمفونية البديعة التي تم عزفها داخل أروقة مجلس النواب اليوم، حيث ظهر مجلس النواب المصري بمظهر عالمي يليق بمؤسسة تشريعية عريقة في العالم، وذلك وسط جائحة شكلت أزمة صحية ألمت بالعالم كله. لتتمكن الأمانة العامة لمجلس النواب من ضرب أروع الأمثلة على تحدي الصعاب والأزمات، بأداء منهجي راقي، جرى التدريب عليه جيدا، ضمن سلامة الجميع، وفي ذات الوقت تأدية كافة المهام المطلوبة من النواب على المستوى الإجرائي. المسار الديمقراطي

ضرب مجلس النواب وأعضاءه اليوم وموظفيه، أروع الأمثلة على دعم المسار الديمقراطي في البلاد، حيث جرى الالتزام بالقواعد النزيهه والشفافة للتصويت على مناصب رئيس البرلمان ووكيليه، واللذين تقدم لهم مجموعة من الوجوه المرموقة والواعدة، سواء للترشح على منصب رئاسة النواب أو الوكيلين.

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