صندوق دوت الخليج يخصص حساب لتلقي مساهمات توفير لقاح كورونا

صندوق دوت الخليج.. ارشيفية
أكد المدير التنفيذي لصندوق دوت الخليج، تامر عبد الفتاح، أن الصندوق دشن حملة توفير لقاح فيروس كورونا لغير القادرين تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، مؤكدا على أن توفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر في المناطق الأكثر احتياجا على قمة أولويات الصندوق.
جاء ذلك خلال توقيع برتوكول التعاون بين الصندوق ووزارة الصحة والسكان ومجموعة طلعت مصطفى لتوفير لقاح كورونا لغير القادرين.
صندوق دوت الخليج وأزمة كورونا
وأوضح عبد الفتاح أن منذ بداية جائحة كورونا، شارك الصندوق في مواجهة تداعيات انتشار الفيروس، و نجح في توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 60 ألف كمامة - N95 Kn95 (، 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.
أما فيما يتعلق بدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، فأوضح عبد الفتاح أن قوافل صندوق دوت الخليج منذ بداية الأزمة، قامت بتوفير المواد الغذائية، والملابس والأغطية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال 5 مراحل حتى الآن للتخفيف من حدة الأزمة على تلك الأسر.
وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن هناك مليون و 660 ألف أسرة استفادت من مبادرات الصندوق خلال الجائحة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية.
العمالة الغير منتظمة
وتم استهداف العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، والقرى المعزولة نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي الفيروس ومنها قرية المعتمدية، كذلك العمالة غير المنتظمة في مقابر الإمام الشافعي ومراسي الصيادين على ضفاف النيل، فضلا عن دور رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
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