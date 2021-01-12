أروى تكشف تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا

فاجأت الفنانة اليمنية أروى جمهورها بمختلف الدول العربية بإعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدة أنها أجرت التحليل الخاص بالكشف عن الفيروس وكانت نتيجته إيجابية.

ونشرت فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تكشف فيه تفاصيل إصابتها وقالت:"كنت أشعر بالم في زوري منذ أيام ظنت أنه دور برد ظلت بعيدة عن أسرتي بالمنزل انا بغرفة وهم بغرفة حتى لا اعديهم، وكنت اروح شغلي وأصور عادي ولكني قررت اجري الفحص وبلغت طاقم التصوير الخاص بي وأجلت التصوير، وبعد الفحص ظهرت النتيجة إيجابية".

اروى و أعراض كورونا



وتابعت:"الحمدلله أنها لم تأتي معي بأعراض قوية وخطيرة، ولكني قررت اعزل نفسي واتلقى العلاج حتى لو الاعراض مو ظاهرة عليا، لأني ممكن اعدي غيري لو نزلت واعرض حياة الآخرين للخطر اللي ممكن يتعدوا مني من غير ما يعرفوا، الحمدلله على كل شئ".

اروى تكشف عن اصعب اللحظات تعيشها في العزل

وعن أصعب لحظاتها وقت إصابتها بكورونا قالت:" اصعب شئ أني مش قادرة احضن بنتي وكان بقالي ست ايام بتجنب الاقتراب علشان مش اعديها بالبرد، ودلوقتي انا بعيدة واغلق الباب عليا وتيجي هي لعند باب غرفتي وتبعتلي رسايل، ادعولي تمر معي على خير ولن يصاب أحد من عائلتي وربنا يحفظنا جميعًا".

وأكدت أروى أنها ستظل تتواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتطبيقات المختلفة، وتشاركهم يومياتها وما تفعله بشكل دائم.

كما كتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة"تويتر":" للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت ايجابيه .. ادعولي الله ينجيني منها وما يلتقطها زوجي وبنتي وعائلتي امين".

الجمهور يدعو لأروى بعد إصابتها بكورونا



وتفاعل عدد كبير من متابعيها على تغريدتها وعلق الكثيرون بالدعاء لها والرجاء من الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويشفى كل مصابي كورونا، وكل المرضى، وأن يرفع برحمته البلاء والوباء عن بلاد العالم.