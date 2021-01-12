مفيد فوزي يتصدر "التريند" بعد إصابته بفيروس كورونا

مفيد فوزي تصدر محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إصابته بفيروس كورونا لينضم إلى قائمة المشاهير المصابين بفيروس كورونا.

كشف طارق الشناوي، الناقد السينمائي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن إصابة الاعلامي القدير مفيد فوزي بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الشناوي، قائلًا: "الكاتب الكبير مفيد فوزي إن شاء الله سيعبر أزمة كورونا وينتصر على هذا الفيروس اللعين الذي يهاجم أجمل ما فينا.. الأستاذ مفيد أحد أهم الأقلام في مجال الفن وصاحب كاريزما مميزة في الإعلام المصري".

وتابع الناقد السينمائي: "أستاذ مفيد له إطلالة خاصة، مقروءا ومسموعا ومرئيا، لا يقلد أحدا ولا يستطيع أحد تقليده، ألف سلامة عليك أستاذنا. يقيني أنك إن شاء الله ستعبر تلك الأزمة وتحيلها بقلمك الرشيق إلى حكاية من الحكايات التي دايما تبرع في سردها لنا".

معلومات عن الاعلامي مفيد فوزي

مفيد فوزي الكاتب الصحفي، الذي يصنف ضمن قائمة أشهر محاوري التليفزيون المصري، حيث قدم على مدار مسيرته عدد من البرامج الحوارية الناجحة أبرزها حديث المدينة، وبرنامج مفاتيح.