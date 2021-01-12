رئيس الجلسة الافتتاحية لبرلمان ٢٠٢١: مصر نجحت في إدارة العملية الانتخابية

وجهت الكاتبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بالتهنئة لأعضاء المجلس المنتخبين والمعينين، بعد أداء اليمين الدستورية، أعضاء للمجلس لمدة 5 سنوات ميلادية.

وتمنت التوفيق والسداد لكل الأعضاء في أداء المهمة الموكولة إليهم في المرحلة الراهنة، مشيدة بنجاح الدولة في تنظيم العملية الانتخابية سواء النواب أو الشيوخ في وقت وظروف صعبة.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021

وأكدت أن مصر من الدولة القليلة في العالم التي أدارت العملية الانتخابية بجرأة، موجهة الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، والقوات المسلحة، والشرطة المدنية، على دورهم في إنجاح الاستحقاقات الدستورية.

كما توجهت فريدة الشوباشي، بالشكر للمستشار الراحل، لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على الدور الذي قام به.

وفي كلمتها حرصت رئيس الجلسة الافتتاحية على توجيه الشكر لجيش مصر الأبيض الذي قدموا التضحيات في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

النائبة فريدة الشوباشي 2021

وتوجهت النائبة بالشكر للقيادة السياسية على دعم المرأة، قائلة: أعلى تمثيل للمرأة طوال الحياة النيابية، ووجودي في هذا المكان رئيسا للجلسة خير شاهد.