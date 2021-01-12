أوكرانيا..5 آلاف إصابة جديدة وتصريحات لوزير الخارجية الأوكراني برفض اللقاح الروسي

صرح دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، اليوم الثلاثاء الموافق 12 يناير، إنه يرفض استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا داخل بلده أوكرانيا حتى لو اثبت فعاليته معتبرًا استخدامه أداة للحرب الهجينة، مؤكدًا أنه لم تتوفر أي بحوث نهائية للقاح، وذلك وفق وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

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وزير الخارجية الأوكراني يعتبر اللقاح الروسي دعاية لروسيا اكثر منه لقاح طبي

أكد كوليبا في تصريحاته أنه هناك عامل أخر تعتبره روسيا الأكثر أهمية من الجانب الطبي وهو عامل الدعاية لها، قائلًا:"القدرات الدعائية للقاح "سبوتنيك V" تفوق قدراته الحقيقية وفعاليته بكثير، لذلك حتى وإن ثبتت فعالية اللقاح الروسى لن نوافق على شرائه، فالحرب الهجينة هي استراتيجية عسكرية تجمع بين الحرب التقليدية والحرب غير النظامية والحرب السيبرانية".

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أوكرانيا تسجل اكثر من 5000 ألف حالة إصابة بكورونا



وفي سياق متصل أعلن ماكسيم ستيبانوف وزير الصحة الأوكراني اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 5116 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و124 ألفا و430 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات نتيجة الفيروس إلى 20019 حالة، حيث تم تسجيل 184 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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كما كتب وزير الصحة الأوكراني عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":"إن حالات الإصابة الجديدة بـ (كوفيد-19) تشمل 131 طفلا و309 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 184 حالة وفاة، و15 ألفا و 951 شخصا تم تعافيهم خلال الفترة نفسها، فيما انتقل 1092 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم"، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية.