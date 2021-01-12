دوت الخليج يقدم ملخص ما دار تحت قبة البرلمان اليوم

انطلاق أعمال برلمان 2021

بدأت الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021 /2026 أمس، برئاسة فريدة الشوباشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وعضوية أصغر الأعضاء سنا النائبة فاطمة سليم والنائب أبانوب عزب.

وأعلنت رئيسة الجلسة فريدة الشوباشى بدء دور الانعقاد بعد أن اكتمل النصاب القانوني لعقد الجلسة، ثم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم ( 5 ) لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، أعقبه تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ونتائج الانتخابات، بالإضافة لتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم ( 4 ) لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب.

اليمين الدستورية

عقب تلاوة قرارات رئيس الجمهورية رقم ( 5 ) لسنة 2021 و52 لسنة 2020 و 89 لسنة 2020 و86 لسنة 2020 و 90 لسنة 2020 و 4 لسنة 2021 بدأ النواب في أداء اليمين الدستوري لممارسة دورهم التشريعي كأعضاء في مجلس النواب 2020 /2026.

وبدأت النائبة رئيس الجلسة "أكبر الأعضاء سنا" فريدة الشوباشي بأداء اليمين الدستوري كأكبر الأعضاء سنا وثم أصغر الأعضاء سنا النائبين فاطمة سليم و ابانوب عزت، ثم عقب ذلك شرع النواب في أداء اليمين الدستوري بداية من نواب الفردي بمحافظة القاهرة وذلك طبقا لقانون الدوائر الانتخابية وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتنص المادة (37) من قانون مجلس النواب، على أن يؤدي عضو مجلس النواب قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

إجراءات احترازية

حرصت الأمانة العامة للمجلس على اتباع اجراءات احترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي وتوفير أماكن للجلوس في البهو الفرعوني وخيمة كبرى لاستراحة النواب مجهزة بشاشة كبرى لمتابعة ما يجري في القاعة، وتوفير المطهرات والكمامات.

فيما تخلى عدد من النواب عن هذه الإجراءات وغابت بعض الإجراءات عنهم، إذ كرر مذيع الجلسة العامة عدة مرات طلبه النواب في القاعة بالالتزام بارتداء الكمامات، بينما تجمع عدد كبير من النواب ظهر اليوم في البهو الفرعوني وفي الخيمة الكبرى.

الفرسان الأربعة

أعلن النواب محمد صلاح أبو هميلة ومحمد مدينة، وأحمد عبدالحكيم دراج، ترشحهم على منصب رئيس المجلس، وذلك بعدما سبقهم إلى ذلك المستشار حنفي الجبالي، وقد دعت النائبة فريدة الشوباشي التي تترأس الجلسة إلى فتح باب انتخابات رئيس مجلس النواب، وذلك عقب أداء النواب لليمين الدستورية.

انتخاب رئيس المجلس

دخل أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والمعينون، في مرحلة الإدلاء بأصواتهم في عمليات انتخاب رئيس المجلس، وبدأ التصويت للنواب المنتخبين بنظام الفردي، وذلك ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة الكاتبة فريدة الشوباشي، حيث أعلن 4 نواب ترشحهم لمنصب رئيس مجلس النواب، وهم المستشار حنفي الجبالي، اللواء صلاح أبو هميلة، الدكتور أحمد دراج، والنائب محمد مدينة.

علنت الكاتبة فريدة الشوباشى، رئيس الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب، عن إنتهاء التصويت فى إنتخابات رئيس مجلس النواب، ودعت الشوباشى أعضاء لجنة الإشراف على الإنتخابات للبدء فى فرز الأصوات.

وتنافس في الانتخابات على منصب رئيس مجلس النواب كل من المستشار حنفى الجبالى واللواء محمد ابو هميلة والنائب أحمد يوسف دراج والنائب محمد مدينة، ونظمت اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، حيث يتم انتخابهم لمدة فصل تشريعي كامل.

رئيس النواب

أعلنت رئيسة الجلسة الإجرائية لمجلس النواب انتخاب النائب حنفي الجبالي رئيسا لمجلس النواب بعد حصوله على ٥٠٨ صوت.

وقدمت الشوباشي التهنئة للجبالي الذي بدأ مهامه بتولي رئاسة الجلسة العامة .