ننشر النتيجة الرسمية لانتخابات رئاسة برلمان 2021..الجبالي يحصل علي 508صوتا

أعلنت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس السن لمجلس النواب 2021، فوز النائب حنفي الجبالي، رئيسا لبرلمان مصر 2021، بحصوله علي 508صوت من أصل 587 صوت شاركوا في العملية الانتخابية، مع وجود 11صوت باطل و576صوت صحيحا.

كما حصل النائب محمد صلاح أبو هميلة علي 58صوتا، والذي كان مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري، وحصل النائب أحمد عبد الحكيم مرشح مستقل علي صوتين، والنائب محمد مدينة عن حزب الوفد بحصوله علي 9أصوات.

رسميا.. المستشار حنفي الجبالي رئيسا لمجلس النواب 2021

فاز المستشار حنفي الجبالي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، برئاسة مجلس النواب 2021، بعد منافسة كل من النائب محمد صلاح أبو هميلة، والنائب أحمند دراج، والنائب محمد مدينة، بعد أن غاب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وعضو مجلس النواب الحالي.

المستشار الجبالي قال قبل ترشحه "يشرفنى التقدم بالترشح لرئاسة المجلس بعد فوزى مستقلا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر". متابعا بدأت حياتى وكيلا للنائب العام ثم انتقلت إلى مجلس الدولة، ثم عينت بالمحكمة الدستورية، و تدرجت بها حتى توليت رئاسة هيئة المفوضين، ثم رئيسا للمحكمة قبل انتهاء مسيرتى القضائية، وتوليت منصب الأمين العام لاتحاد المحاكم الدستورية العربية الذى يضم وجهاء القضاء الدستورى في الوطن العربي، وقدمت أبحاثا وأوراق علمية باللغات فى مجال القضاء الدستورى، خاصة ما يتعلق بالحقوق و الحريات، وأنتمى لأسرة بسيطة من ريف صعيد مصر".

وولد المستشار حنفى على الجبالى، عضو مجلس النواب، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق، فى 14 يوليو 1949، حيث يبلغ 71 سنة، وهو حاصل على دبلوم الدرسات العليا فى القانون الجنائي من كلية الحقوق، بجامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا عام 1977، ثم أكمل تعليمه في جامعة عين شمس وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وبدأ المستشار حنفى الجبالى، عمله القضائي، وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، الذي تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد، ثم اختير للانضمام للمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001، ثم رئيسًا للمحكمة بالإجماع خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى يونيو 2018، حتى بلوغه سن التقاعد عام 2019.

كعادة أغلب القضاة، كان الظهور الإعلامي لجبالي طوال حياته العملية قليلا، إلا في أضيق الحدود، لعل أبرزها ظهوره فى حوار تليفزيوني، فبراير 2019، قال فيه إن "المحكمة الدستورية لا تنظر لمن الخصم أو المختصم، وأن أكثر من نصف أحكام المحكمة صدرت ضد الحكومة."

كما كان له نشاط علمي واسع يتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، ومشاركته في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، نُشرت في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، كما اختير لعدة سنوات أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

ومن أبرز مؤلفات جبالي: "المسئولية عن القوانين- دراسة مقارنة"، "الرقابة على دستورية التشريع"،"دور المحكمة الدستورية العليا في فض تنازع الاختصاص القضائي- مجلة نادي القضاة في مصر"، "دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية"، "أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا في شأن حقوق الإنسان في الدستور المصرى"