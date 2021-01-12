أول تهنئة لرئيس مجلس النواب الجديد من مجلس الشيوخ:لدينا رغبة صادقة فى الدعم

تقدم السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ - بالأصالة عن نفسه ونيابة عن وكيلي وأعضاء مجلس الشيوخ - بالتهنئة للمستشار دكتور حنفي علي جبالي بانتخاب سيادته رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له التوفيق فى أداء رسالته السامية التى ناطها به الدستور والقانون.

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وقد أعرب السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عن رغبة مجلس الشيوخ الصادقة فى دعم مجلس النواب الموقر في أداء تلك الرسالة فى إطار من التعاون والتكامل اللازمين لانجاز المهام البرلمانية الموكولة للمجلسين على النحو الذي تتحقق به مصلحة الدولة المصرية في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.