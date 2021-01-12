يسرا تعلن تعافيها من فيروس كورونا: الحمدلله النتيجة سلبية

أعلنت النجمة يسرا منذ قليل تعافيها من فيروس كورونا بعد مرور ثلاث أسابيع معاناة معه، مؤكدة أنها ملتزمة حتى الآن بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات التي تعرضت لها بسبب الفيروس، موجهة الشكر لكل أصدقائها وجمهورها الذين لم يتخلوا عنها في أزمتها.

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يسرا: الحمدلله النتيجة سلبية بعد 3 أسابيع من كورونا



ونشرت ذلك عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة مثل "تويتر" و"إنستجرام"، وقالت:"الحمد لله دائما وأبدًا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدا من قلبي على دعواتكم ليا، الحمدلله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية، لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة..بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم وربنا يحفظ الجميع".

لماذا ظهرت نتائج تحاليل يسرا إيجابية عدة مرات



وعن ظهور النتائج بإيجابية عدة مرات قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في تصريحات إعلامية له :"قد يكون الفيروس مات وغير معدٍ لكن بقاياه فى الجهاز التنفسى وجسم الإنسان تعطى إيجابية بعض الوقت، ونتيجة مسحة كورونا للفنانة يسرا وزوجها خالد سليم، ظهرت أمس وكانت سلبية، ولكن لا يزال الإعلامى وائل الإبراشى في المستشفى يتلقى العلاج حيث تحتاج حالته بعض البعض".

يسرا تنعي وحيد حامد من داخل العزل الصحي



وفي سياق متصل كانت الفنانة يسرا بالعزل الصحي وقت وفاة رفيق دربها والسيناريست الكبير وحيد حامد والتي عبرت عن حزنها الشديد لرحيله وعدم تمكنها من وداعه وحضور جنازته وتقديم واجب العزاء، وبكلمات مؤثرة نشرت رسالة تودعه بها عبر صفحاتها بنصات السوشيال ميديا وكتبت في أحدها:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم أهم رموز السينما المصرية الكاتب العظيم جدا وحيد حامد، مع السلامة أستاذي ومعلمي كنت وستظل نِعم الأستاذ والأخ والأب والصديق، لك بصمة أساسية وكبيرة في مشواري و هتفضل تاج علي راسي... مش عارفة أكون معاك بس دعائى لك بالرحمة والمغفرة ويارب في أعلى درجات الجنة".

شقيق محمد صبحي يعلن تعافيه من كورونا ويوجه رسالة لجمهوره



وتابعت:"أخر كلمة ليك هتفضل معلمة في قلبي و عقلي "أنا حبيت أيامي" الحمدلله إنك شوفت بعينك حب واحترام و تقدير مصر كلها ليك، انت خسارة كبيرة جدا للإنسانية وللفكر وخسارة أكبر لينا كفنانين وأصدقاء، ربنا يصبرنا على فراقك وإلى أن نلتقي".

وزارة الصحة توقع برتوكول للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا



وعلى صعيد أخر كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وصندوق دوت الخليج ومجموعة طلعت مصطفى ويمثلها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وقعوا على بروتوكول تعاون للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح فيروس كورونا مما يعني توفير اربعة ملايين جرعة من اللقاح.