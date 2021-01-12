رئيس مجلس النواب الجديد: السيسى تشهد له الأفعال على أرض الواقع

جدة - نرمين السيد - قدم المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور على عبدالعال رئيس المجلس خلال الفصل التشريعى السابق، وجميع النواب الذين بذلوا كل الجهد فى ظروف غاية فى الصعوبة مر بها الوطن، واجتازها بثقة ونجاح زعيم مخلص وابن بار من أبناء مصر وهو الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضاف جبالى، فى كلمته عقب اختياره رئيسًا لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسى تشهد له الأفعال على أرض الواقع بما أنجزه ووجه به الحكومة، وتابع عمل الأبطال فى مواقع العمل المختلفة أثمرت مشروعات عملاقة تنشر الخير وتبشر بمستقبل مشرق. وتابع: "هو الذى وحد القوى الوطنية تحت شعار يد تحمل السلاح لمحاربة الإرهاب، ويد تبنى وتستمر فى البناء تحت وطأة الوباء الذى يجتاح العالم كله".

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