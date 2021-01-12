حنفى جبالى: سنكمل مسيرة أعضاء الفصل التشريعى السابق

جدة - نرمين السيد - قال المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إن الفصل التشريعى الجديد يلقى عليهم بذل كل جهد للبناء على ما أنجزه أعضاء الفصل السابق، حتى يتم تحقيق ما يصبوا إليه الوطن فى هذه المرحلة التى تشهد إصلاحات فى جميع المجالات ومنها مجال التشريعى والرقابى الذى أسنده إليهم الدستور.





وأضاف جبالى، فى كلمته عقب اختياره رئيسًا لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن فعالية الرقابة ترتبط بكونها رقابة متوازنة حتى تؤتى ثمارها فلا تميل كل الميل أو تتشدد بلا حدود ولا تبالغ بالتهويل. وأوضح أن أساس تلك الرقابة هو الفصل المرن بين السلطات، حيث تراقب كل سلطة نظيرتها لتحقيق الصالح العام وهو ما يتطلب أن تتسم هذه الرقابة بالتعاون لا بالتربص أو اصطياد الأخطاء. وتابع: "وطننا الغالى ينادينا للتعاون كمواطنين صالحين يتقاسمون العيش على أرضه بلا تفرقة، لا نبتغى إلا المصلحة العامة وليكن اختلاف الرأى السبيل للوصول إلى أفضل مصلحة للوطن والمواطن".

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