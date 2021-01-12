ننشر النتيجة الرسمية لانتخابات رئاسة البرلمان.. جبالى يحصل على 508 أصوات

جدة - نرمين السيد - أعلنت النائبة فريدة الشوباشى، رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، فوز النائب حنفى جبالى، رئيسا لبرلمان مصر 2021، بحصوله على 508 أصوات من أصل 587 صوتا شاركوا فى العملية الانتخابية، مع وجود 11صوتا باطلا، و576 صحيحا.





كما حصل النائب محمد صلاح أبو هميلة على 58صوتا، والذى كان مرشحا عن حزب الشعب الجمهورى، وحصل النائب أحمد عبد الحكيم مرشح مستقل على صوتين، والنائب محمد مدينة عن حزب الوفد بحصوله على 9 أصوات.

فاز المستشار حنفى جبالى، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر، برئاسة مجلس النواب 2021، بعد منافسة كل من النائب محمد صلاح أبو هميلة، والنائب أحمد دراج، والنائب محمد مدينة، بعد أن غاب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وعضو مجلس النواب الحالى.

المستشار جبالى قال قبل ترشحه: "يشرفنى التقدم بالترشح لرئاسة المجلس بعد فوزى مستقلا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر".

وتابع: "بدأت حياتى وكيلا للنائب العام ثم انتقلت إلى مجلس الدولة، ثم عينت بالمحكمة الدستورية، وتدرجت بها حتى توليت رئاسة هيئة المفوضين، ثم رئيسا للمحكمة قبل انتهاء مسيرتى القضائية، وتوليت منصب الأمين العام لاتحاد المحاكم الدستورية العربية الذى يضم وجهاء القضاء الدستورى فى الوطن العربى، وقدمت أبحاثا وأوراق علمية باللغات فى مجال القضاء الدستورى، خاصة ما يتعلق بالحقوق والحريات، وأنتمى لأسرة بسيطة من ريف صعيد مصر".

وولد المستشار حنفى على جبالى، عضو مجلس النواب، ورئيس المحكمة الدستورية الأسبق، فى 14 يوليو 1949، حيث يبلغ 71 سنة، وهو حاصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون الجنائى من كلية الحقوق، بجامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا عام 1977، ثم أكمل تعليمه فى جامعة عين شمس وحصل على درجتى الماجستير والدكتوراه.

وبدأ المستشار حنفى جبالى، عمله القضائى، وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، الذى تدرج فيه حتى وصل إلى درجة مستشار مساعد، ثم اختير للانضمام للمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001، ثم رئيسًا للمحكمة بالإجماع خلفا للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى يونيو 2018، حتى بلوغه سن التقاعد عام 2019.

كعادة أغلب القضاة، كان الظهور الإعلامى لجبالى طوال حياته العملية قليلا، إلا فى أضيق الحدود، لعل أبرزها ظهوره فى حوار تليفزيونى، فبراير 2019، قال فيه إن "المحكمة الدستورية لا تنظر لمن الخصم أو المختصم، وأن أكثر من نصف أحكام المحكمة صدرت ضد الحكومة".

كما كان له نشاط علمى واسع يتمثل فى الأبحاث والدراسات فى مجال القضاء الدستورى، ومشاركته فى العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، نُشرت فى المجلات والدوريات العربية والأجنبية، كما اختير لعدة سنوات أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

ومن أبرز مؤلفات جبالى: "المسئولية عن القوانين- دراسة مقارنة"، "الرقابة على دستورية التشريع"،"دور المحكمة الدستورية العليا فى فض تنازع الاختصاص القضائي- مجلة نادى القضاة فى مصر"، "دور المحكمة الدستورية العليا كحصن للشرعية"، "أهم مبادئ المحكمة الدستورية العليا فى شأن حقوق الإنسان فى الدستور المصرى".