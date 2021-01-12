رئيس البرلمان الجديد: السيسى زعيم مخلص وابن بار من أبناء مصر

جدة - نرمين السيد - توجه المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالشكر والتقدير لكل من منحوه الثقة بانتخابه رئيسا للمجلس، قائلا: "لا فرق بين من وافق واعترض، تلك هى الديمقراطية التى تتسم بتعدد وجهات النظر".





وتوجه جبالى، فى كلمته عقب انتخابه رئيسا للمجلس، اليوم الثلاثاء، بالشكر أيضا لمن تولوا منصب رئاسة الجلسة الافتتاحية الأولى للمجلس، الكاتبة فريدة الشوباشى، كما حرص على توجيه الشكر للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، وأعضاء المجلس، على دورهم فى الفصل التشريعى الأول.

وعن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قال رئيس مجلس النواب: "زعيم مخلص وابن بار من أبناء مصر، إنجازته مشهودة على أرض الواقع، وهناك متابعة مباشرة فى مواقع العمل أثمرت عن مشروعات عملاقة تبشر بمستقبل مشرق لكل المصريين".

وأكد أن السيسى، هو من وحد القوى الوطنية تحت شعار يد تحمل السلاح فى محاربة الإرهاب ويد تبنى تحت وطأة الوباء الذى اجتاح العالم كله.

ووجه التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمواطنين المخلصين الذين استشهدوا بعد مواجهة إرهاب مجرم، وقدم التحية لشهداء الواجب من الأطباء والتمريض والعاملين معهم فى مواجهة الوباء اللعين فيروس كورونا.

وتابع: "الفصل التشريعى يلقى على عاتقنا بذل كل جهدنا بالبناء على ما أنجزه أعضاء الفصل السابق لنحقق ما يصبو إليه الوطن فى المرحلة التى تشهد إصلاح فى جميع المجالات"، موجها رسالة لأعضاء المجلس قائلا: "دوركم الرقابى على أعمال الحكومة لا يقل أهمية عن دوركم التشريعى، وتكون رقابة متوازنة من خلال الفصل المرن بين السلطات حيث تراقب كل سلطة نظيرتها بهدف تحقيق الصالح العالم".

وقال: "وطننا الغالى يناجينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون كمواطنين صالحين مخلصين يتقاسمون العيش على أرضه لا تفرقة أو تمييز ولا نبتغى إلا المصلحة العامة، واختلاف الرأى سبيلا للوصول لأفضل الحلول، ووهدفنا رفع اسم بلادنا عالى".

وأنهى حنفى جبالى كلمته، قائلا: "شعارنا فى ذلك تحيا مصر دائما بأبنائها الأوفياء الأنقياء".