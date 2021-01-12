8 نواب يعلنون ترشحهم لوكالة البرلمان 

جدة - نرمين السيد - أعلن 8 نواب ترشحهم على منصبى وكيلى مجلس النواب، وهم محمد أبو العينين، أحمد سعد الدين، سليمان وهدان، فريدة الشوباشى، حنان عبد المنعم، محمد عبد العزيز، سحر بشير معتوق، ومحمد الجبلاوى.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة حنفى جبالى، بعد فوزه فى الانتخابات التى أجريت على منصب الرئيس. وسمح المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، للمرشحين بعرض سيرتهم الذاتية خلال الجلسة العامة.

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