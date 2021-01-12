رئيس الشيوخ يهنئ المستشار حنفى الجبالى  لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

جدة - نرمين السيد - تقدم المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن وكيلى وأعضاء مجلس الشيوخ بالتهنئة للمستشار دكتور حنفى على الجبالى بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له التوفيق فى أداء رسالته السامية التى ناطها به الدستور والقانون.





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