الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر جمادى الآخرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة غدا الأربعاء.



جدة - نرمين السيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، استطلاع هلال شهر جمادى الآخرة غدا الأربعاء. وكتبت الدار، عبر حسابها، اليوم الثلاثاء: "بإذن الله تعالى نستطلع غدًا هلال شهر جمادى الآخرة". واختتمت دار الإفتاء: "اللهم بلغنا رمضان".

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