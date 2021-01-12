رئيس جهاز الإحصاء: تخصيص رقم قومى للعقارات يدعم حفظ الحقوق والملكيات

جدة - نرمين السيد - أكد خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن حصر الثروة العقارية والعنونة، ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتسهم فى استكمال أعمال وخدمات الحكومة الإلكترونية.





وترأس اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، اجتماع لجنة العنونة وتكويد العقارات بحضور ممثلى وزارات الدفاع، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضى، وهيئة الرقابة الإدارية، وجهاز المخابرات العامة، والمعنيين من الجهاز.

ويأتى هذا الاجتماع تطبيقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بإعداد المشروع القومى لمنظومة حصر وإدارة الثروة العقارية، وتخصيص رقم قومى للعقارات، والذى يحظى بأهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، وذلك لما لها من مردود إيجابى يُسهم فى تعظيم الاستفادة من تلك الثروة العقارية، وتكون بمثابة خريطة لها، وتنفيذاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تخصيص رقم قومى لكل عقار قائم فى الدولة.

وأشار بركات إلى أن حصر الثروة العقارية والعنونة، تدعم حفظ الحقوق والملكيات، وتيسر تقديم الخدمات للعقارات من مرافق، فضلا عن المساهمة فى حوكمة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تلك الثروة، وكذا تقليل التعديات والمخالفات، إلى جانب المساهمة فى أن يكون التخطيط والتنمية وفقاً لبيانات دقيقة فى مختلف المجالات، وكذا تحسين الخدمات العامة والمرافق.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى الجهود التى قام بها الجهاز، والتى تضمنت إنتاج رقمًا مكانيًا موحدًا للمبانى والوحدات، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذى تم خلاله تنفيذ تقسيم شبكى للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوى 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.

وأوضح أن هذا التقسيم الشبكى يُسهم فى الوصول إلى نتائج أفضل وأدق فى التحليلات الجغرافية والأبحاث والدراسات، التى تساعد متخذى القرار، فضلاً عن أنه يعطى صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها على الخرائط.