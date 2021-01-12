رئيس الوزراء يتفقد الترتيبات الأخيرة لافتتاح بطولة العالم لكرة اليد

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، الترتيبات الأخيرة لافتتاح بطولة العالم لكرة اليد.



جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، الترتيبات الأخيرة لافتتاح بطولة العالم لكرة اليد. كما شملت جولة رئيس الوزراء، مؤازرته للمنتخب الوطنى لكرة اليد فى تدريباته، استعدادا للبطولة العالمية.

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