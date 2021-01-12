 تشغيل رحلة يوميًا إلى الدوحة بعد رفع الحظر عن قطر 



أعلنت سلطة الطيران المدني رفع الحظر الجوي المفروض على الطيران القطري، والسماح لرحلات الطائرات القطرية بدخول المجال الجوي المصري.

وقال رئيس سلطة الطيران المدني المهندس أشرف نوير -في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء- إن مصر رفعت اليوم الحظر الجوي الذى فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية؛ الأمر الذي يؤدي إلى فتح المجال الجوي أمام استئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات، والسماح للطائرات القطرية بالمرور في المجال الجوي المصري.

وأضاف نوير أنه تم السماح بعبور الطائرات القطرية الأجواء المصرية، ابتداء من الساعات الأولى من اليوم، قائلا: "نحن في انتظار إرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران في البلدين للموافقة عليها".

كما صرح الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بإنه في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلي دولة قطر، تخطط مصر للطيران لتشغيل رحلة يوميًا إلى الدوحة وإضافة رحلة أخري في حالة زيادة الطلب.

وسوف يتم الإعلان عن موعد تشغيل الرحلات بمجرد الانتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتي الطيران بين البلدين وإعداد جدول الرحلات ووضعها على أنظمة التشغيل والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لمصر للطيران.

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