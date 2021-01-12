تعرض لأزمة قلبية.. وفاة موظف بمصر للطيران أثناء عمله في المهبط

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، حالة وفاة مفاجئة لموظف بشركة مصر للطيران أثناء عمله بالمهبط، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئه، تم نقله على إثرها لإحدى المستشفيات القريبة من المطار وإبلاغ أسرته.
قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن إدارة الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير عام الحجر الصحى، تلقت إخطار يفيد بتعرض موظف من مواليد الستينات بمصر للطيران يدعى " ا. م. ا " داخل مهبط مبنى الركاب القديم بمطار القاهرة لأزمة قلبية مفاجئة أثناء عمله.
علي الفور تم تجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط ، تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف الإسعاف بمطار القاهرة، وبالكشف علي الموظف تبين انه فارق الحياة، وتم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وإبلاغ أسرته.
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