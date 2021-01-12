شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، التدريب الأخير لمنتخب مصر لكرة اليد قبل خوضه مباريات كأس العالم التي ستقام في مصر، وكذا الترتيبات الأخيرة لافتتاح قبل انطلاق البطولة في 13 يناير الجاري.
وكان قد أكد "مدبولي"، أهمية بذل كل الجهود للخروج بهذه البطولة بصورة تبهر العالم، مشيرا إلى ضرورة التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، وعدم التهاون في تطبيقها بكل حزم، للحفاظ على جميع المشاركين في هذا الحدث الرياضيّ المهم.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتابع تفاصيل الترتيبات والاستعدادات للبطولة أولا بأول، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والعمل على خروج البطولة بصورة حضارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يشهد تدريب منتخب كرة اليد الأخير قبل انطلاق كأس العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.