عبدالعليم داوود: لن أترشح لأي منصب داخل مجلس النواب

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وأضاف "داوود" في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن المرحلة القادمة بحاجة إلي تفرغه للقيام بدوره التشريعي والرقابي من خلال تقديم الاستجوابات والتشريعات والمشاركة بفعالية في الأداء التشريعي والرقابي، مؤكدًا أن ذلك لا يُعني التقليل من أداء الموقع القيادي أو أي موقع أخر داخل البرلمان.
وأكد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، رغبته في الإنضمام لعضوية لجنة الإقتراحات والشكاوي كرغبة أولي والإنضمام لعضوية لجنة الطاقة والبيئة كرغبة ثانية.
وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.
وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.