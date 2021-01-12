نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء عملية فرز الأصوات في إنتخابات رئاسة مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اللجنة المُشكلة للإشراف علي عملية الإقتراع بإنتخابات رئاسة مجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب اسكندر في أعمال الفرز وذلك عقب إنتهاء التصويت.

وكان قد ترشح علي منصب رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر وحزب الشعب الجمورى، والنائب أحمد عبدالحكيم دراج، والنائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد.

وكانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

