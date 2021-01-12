نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رسميا.. المستشار حنفي جبالي رئيسا لمجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، فوز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب، وذلك عقب حصوله علي 508 صوت من أصل587 صوت، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 567، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 11 صوت.

فميا حصل النائب محمد صلاح أبو هميلة علي 57 صوت، والنائب محمد مدينة علي 11 صوت، والنائب أحمد عبدالحكيم دراج علي عدد 2 صوت.

وكان قد ترشح علي منصب رئاسة مجلس النواب خلال الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر وحزب الشعب الجمورى، والنائب أحمد عبدالحكيم دراج، والنائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد.

كانت قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

