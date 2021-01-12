نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علماء من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء يستكملون قراءة كتاب الشفا بنية رفع البلاء من فيروس كورونا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استكملت مؤسسة البيت المحمدي برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء قراءة كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى لمؤلفه العلامة القاضي أبي الفضل عياض بنية رفع البلاء، وذلك عبر البث المباشر وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
يذكر أن كتاب الشفا تناول مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته، وكل مايتصل به من فضائل، وحقوق وواجبات، وجاء في أكثر من 800 صفحة، وأن مؤسسة البيت المحمدي تحيى ماكان يفعله العلماء السابقين، والشيوخ الأزاهرة من جلسات علمية يتضرعون فيها إلى الله بأن يكشف الغمة ويرفع البلاء حين كانوا يفزعون إذا اشتد بهم الحال متوسلين إلى الله بأحب خلقه إليه وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقرأون القرآن وصحيح البخاري وكتاب الشفا الذي اعتني بقراءته علماء الأمة الإسلامية، وكان الإمام أبوالحسن الشاذلي يقرؤه بمصر، ويحضر لسماعه في مجلسه سلطان العلماء العز بن عبدالسلام، وابن دقيق العيد، والحافظ المنذر وغيرهم من العلماء