نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم سعد الدين وأبو العينين وسليمان وهدان.. 8 نواب يعلنون ترشحهم لوكالة مجلس النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار أحمد سعد الدين نائب رئيس مجلس الدولة، والنائب سليمان وهدان، وكيل أول مجلس النواب السابق والرئيس الشرفي لحزب الوفد، والنائب محمد أبو العينين، والنائب محمد عبدالعزيز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والنائبة فريد الشوباشي، والنائبة حنان عبدالمعنم، والنائبة سحر بشير معتوق، والنائب محمد أحمد الجبلاوي ترشحهم لمنصبي وكيلي مجلس النواب، خلال الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021.

وكان قد فاز المستشار حنفي جبالي، برئاسة مجلس النواب، وذلك عقب حصوله علي 508 صوت من أصل587 صوت، حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 567، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 11 صوت.

فميا حصل النائب محمد صلاح أبو هميلة علي 57 صوت، والنائب محمد مدينة علي 11 صوت، والنائب أحمد عبدالحكيم دراج علي عدد 2 صوت.

جدير بالذكر، أنه قد انطلقت، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث شهدت الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

وأدى أعضاء مجلس النواب المنتخبون بنظام القائمة والفردي والمُعينين اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية، المنعقدة بمقر المجلس، والتي ترأسها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

وجاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

