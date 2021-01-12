وزير الأوقاف يعتمد قرار إعادة فتح 10 مساجد بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرار لجنة أزمة كورونا بديوان عام الوزارة المتعلق بإعادة فتح 10 مساجد بمديرية أوقاف القليوبية، مع التأكيد على رواد هذه المساجد وجميع المصلين على مستوى مساجد الجمهورية، بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصى ومراعاة التباعد الاجتماعى.





وذكرت وزارة الأوقاف، فى بيان لها اليوم - أن مديرية أوقاف القليوبية أفادت بتقديم عدد من رواد المساجد التالية بتعهدات وإقرارات بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية وعدم مخالفتها مرة أخرى. والمساجد هى: مسجد مالك الملك - نقباس بنها ثان، مسجد رياض الصالحين – مدينة الأمل شبرا شرق، مسجد سيدى أحمد خضر– الشرقاوية شبرا غرب، مسجد الشعراوى – حوض العمدة شبرا غرب، الإسراء والمعراج – عزبة عثمان شبرا غراب، مسجد الجديد البحرى – طلحة بنها أول، مسجد الهلالى – طلحة بنها أول، مسجد النجار – بنها أول، مسجد عاطف عيسى – عزبة الزراعة بنها أول، ومسجد الدعوة – نقباس بنها ثان. وصدر قرار من لجنة أزمة كورونا بوزارة الأوقاف، بغلق هذه المساجد فى 29 ديسمبر الماضى لعدم التزام بعض روادها بالإجراءات الاحترازية.

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